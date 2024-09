Kreis Ahrweiler/Koblenz

Anonyme Drohmail ging an eine Schule im Kreis Ahrweiler: Kriminalpolizei ermittelt

i Symbolbild: dpa Foto: dpa

Das Landeskriminalamt hat am Montag von anonymen Drohmails an etliche Schulen in Rheinland-Pfalz berichtet. Wie Jürgen Fachinger, Sprecher des Polizeipräsidiums Koblenz, am Dienstag auf Anfrage unserer Zeitung bestätigte, war auch eine Schule im Kreis Ahrweiler von den Bombendrohungen mit Bezug zur Lage im Nahen Osten betroffen.