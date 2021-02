Angekommen: Syrer behandelt die Herzen der Region

Sein Beruf hat ihn gelehrt, auch in heiklen Momenten die Ruhe zu bewahren. Dass Mohammed Alaa Khalifeh diese Eigenschaft auch im Privatleben mal sehr hilfreich werden kann, wusste er nicht, als er in Syrien jahrelang Berufserfahrung sammelte. In seiner alten Heimat war er schon ganz oben angekommen: Khalifeh war nicht nur Oberarzt für Kardiologie an einem Krankenhaus in Damaskus, sondern hatte dazu eine eigene kardiologische Privatpraxis. Nach seiner Flucht, die ihn nach Bad Neuenahr führte, musste er wieder ganz von vorn anfangen – auch in seiner beruflichen Karriere.