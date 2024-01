Plus Altenahr Alles Käse: Neuanfang mit Fonduelounge in Altenahr Das Käsefondue auf einer Hütte gilt als Inbegriff der Gemütlichkeit. Almen gibt es zwar nicht im Ahrtal, doch in Altenahr ist nach der Flut im Weineck ein Ort entstanden, in denen die Kulinarik mit schmelzendem Käse auf hohem Niveau zelebriert wird. Von Beate Au

Eigentlich waren Andrea und Wilfried Laufer nach der Flut in Österreich und in der Schweiz unterwegs, um dringend benötigte Baumaterialien für den Wiederaufbau zu organisieren. Inspiriert von einer kulinarischen Tradition in der Schweiz, die hierzulande vor allem an Silvester zelebriert wird, kamen sie zurück mit einer Idee: Sie verwandelten das ...