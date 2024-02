Jetzt ist es raus: Im Rahmen der Haushaltsberatung 2024, gab Oberdürenbachs Ortsbürgermeisterin Elisabeth Dahr bekannt, dass sie nach 30 Jahren, davon jeweils 15 als Gemeinderatsmitglied und als Ortschefin, jüngeren Leuten Platz machen will und am 9. Juni bei den nächsten Kommunalwahlen nicht mehr für ein Mandat in ihrem Heimatort kandidieren wird. Für VG-Bürgermeister Johannes Bell war es die schlechte Nachricht an diesem Abend, als positiv bewertete er dagegen die Haushaltszahlen.