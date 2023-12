Meine Tochter hatte sich von ihren Eltern eineListe mit Musikstücken gewünscht, die prägend für sie waren, die besondere Momente in ihrem Leben kennzeichnen (inklusive Beschreibung dieser Momente), oder Stücken, denen sie bis heute verfallen sind. Das war tatsächlich unerwartet einiges an Arbeit, aber eine sehr schöne, bei der ich viele Situationen in meiner Zeitachse wieder aus den Tiefen der Erinnerung fischte.