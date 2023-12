Adventsserie: Mal wieder einen Brief schreiben – Entschleunigung im digitalen Zeitalter

RZ-Redakteure aus den Redaktionen Ahrweiler und Neuwied legen ihren Lesern in Kalendertürchen verpackte Tipps für eine schönere Adventszeit ans Herz. Foto: Kevin Rühle/Kevin Ruehle

Kurz eine WhatsApp schreiben, etwas posten, auf E-Mails reagieren – digital zu kommunizieren, das gehört zum Alltag in diesen Zeiten. Doch wann haben Sie das letzte Mal eine Karte oder einen Brief geschrieben? Wenn es dunkel ist und kalt, dann ist es doch auch schön, mal wieder zur Feder oder zum Stift zu greifen und einen Brief an Verwandte, Freunde und Bekannte zu schreiben. Und dabei die Erfahrung zu machen, wie das ist, wenn man wirklich wieder einen Füller in der Hand hat und wohlüberlegte Worte ohne Korrekturtaste aufs edle Papier bringt.

Wer möchte, kann die Weihnachtskarte auch gleich selbst basteln. Ich finde, Briefe zu schreiben, ist eine herrliche Art der Entschleunigung. Und der Adressat freut sich über die besondere Wertschätzung und darüber, mal etwas anderes in der Post zu haben als Rechnungen und Werbebotschaften.