Plus Kreis Ahrweiler Adentsserie: Shoppen im Lichterglanz In einer kleinen Serie stellen unsere Redakteure aus den Redaktionen Neuwied und Ahrweiler ihre Tipps für eine besinnliche Adventszeit vor. Von Silke Müller

Kreis Ahrweiler. Ach, wie putzen sich die Läden in der Adventszeit heraus: hier ein Lichtchen, da ein Sternchen. Das macht doch wirklich Lust aufs Shoppen. Und das versetzt einen auch in vorweihnachtliche Stimmung – im Gegensatz zum Onlinekauf der Geschenke für die Liebsten am heimischen Rechner. Und vielleicht gönnt man ...