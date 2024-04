Abschied nach 34 Jahren: Melanie Effert ist neue Leiterin des Jugendbüros Altenahr

Anzeige

Der Freizeitpädagoge Werner Söller baute 1991 das „proBüro“ für Jugendarbeit der VG Altenahr auf und leitete es bis vor Kurzem. Obwohl der in jahrzehntelanger mühevoller Arbeit aufgebaute materielle Teil seiner Arbeit in Altenburg der Flutkatastrophe zum Opfer gefallen war, resignierte Söller nicht. Dank der Unterstützung seines tatkräftigen Teams aus haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeitern, seines Netzwerkes und einiger im Flutgebiet tätiger Organisationen wurde in kurzer Zeit ein temporäres Jugendbüro errichtet. Dadurch konnte die qualitativ hochwertige Kinder-, Jugend- und Familienarbeit in der VG Altenahr fortgeführt werden.

Arbeit hält jung

„Die Arbeit mit den Kindern und Jugendlichen hat mir immer sehr viel Spaß gemacht und mich selbst jung gehalten. Immer wieder habe ich mich mit neuen Musikrichtungen, Ausdrücken der Jugendsprache oder den digitalen Trends beschäftigt. Das war immer spannend, interessant und lehrreich“, blickt Söller zufrieden und schmunzelnd auf seine Zeit als Jugendpfleger in der zurück.

Melanie Effert war bereits einige Jahre unter Werner Söller als Ehrenamtliche und seit Oktober 2022 als Mitarbeiterin im Team des Jugendbüros tätig. Als neue Leiterin plant Effert keine großartigen Veränderungen. „Werner Söller hat während seiner Zeit als Jugendpfleger das Jugendbüro erfolgreich aufgebaut und ein solides Fundament geschaffen. Darauf baue ich gerne weiter auf und möchte die erfolgreiche Arbeit von Werner Söller weiterführen. Ich betrachte es als wichtig, unsere Angebote weiter dezentral in unseren Ortsgemeinden anzubieten und – wo möglich – auszubauen“, sagt Melanie Effert zu ihrer neuen Aufgabe als Leiterin des Jugendbüros.

Werner Söller ist weiter dabei

Die frei gewordene Stelle von Melanie Effert wird auf Wunsch eines Bewerbenden mit zwei Teilzeitstellen neu besetzt. Söller hat seine weitere Mitarbeit in einer der Teilzeitstellen angeboten. „Wir freuen uns, dass nach vielen Jahren engagierten Wirkens für die Kinder-, Jugend- und Familienarbeit unserer Verbandsgemeinde Werner Söller uns mit seiner langjährigen Erfahrung noch einige Zeit erhalten bleibt. Gleichzeitig sind wir froh, mit Melanie Effert eine qualifizierte und engagierte Nachfolgerin und einen nahtlosen Übergang in der Leitungsebene geschaffen zu haben“, sagt Bürgermeister Dominik Gieler.