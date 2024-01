Abfallwirtschaftsbetrieb Ahrweiler hat fünf Tipps: Wie man in der Tonne festfrierende Abfälle vermeiden kann

Durch die Minusgrade können Abfälle in der Tonne festfrieren – vor allem in der braunen Biotonne. Wie lässt sich das verhindern? Darüber informiert der Abfallwirtschaftsbetrieb (AWB) des Kreises Ahrweiler Tipps:

So kann man in der Tonne festfrierende Abfälle vermeiden Foto: eyetronic – Fotolia

1 Mehrere Lagen Zeitungspapier oder Karton auf dem Tonnenboden verhindern das Anfrieren der Abfälle. Um Feuchtigkeit zu binden, sollte man Bioabfälle nur in Papiertüten, Zeitungspapier oder Küchenkrepp eingewickelt in die Tonne geben. Nasse Abfälle wie Kaffee- oder Teefilter sollten zuvor gut abtropfen, rät der AWB.

2 Feuchte Gartenabfälle, etwa Laub oder Astschnitt, füllt man in einen Papiersack und stellt ihn in die Biotonne. Das verhindert, dass das leichte Material bei Minusgraden festfriert. Wichtig: Bioabfall gehört nicht in die Restmülltonne. Falsch befüllte Tonnen werden nicht entleert.

3 Nach Möglichkeit sollten die Müllgefäße an einem geschützten Ort nahe der Hauswand stehen. Alternativ kann man sie über Nacht in die Garage und am Abfuhrtag früh morgens an die Straße stellen. Das schützt vorm Festfrieren des Inhalts.

4 Ist der Tonneninhalt bereits gefroren, kann man ihn, beispielsweise mit einem Spaten, vorsichtig von der Gefäßwand lösen. Lassen sich die Tonnen wegen des festgefrorenen Inhalts nicht oder nur teilweise in die Abfuhrfahrzeuge auskippen, werden sie erst beim nächsten Abfuhrtermin geleert. Auch mehrfaches Anschlagen der Gefäße am Fahrzeug löst den Inhalt oft nicht. Vielmehr besteht die Gefahr, dass die Tonne beschädigt wird oder ins Abfuhrfahrzeug hineinfällt.

5 Je weniger Nässe sich in der Tonne sammelt desto geringer ist die Gefahr, dass der Abfall friert. Daher: Nasses Papier in der Altpapiertonne, besonders nassen Restmüll oder feuchte Verpackungen, in der gelben Tonne vermeiden oder erst kurz vor der Leerung in die Tonne geben. red