Plus Franken

88-Jährige aus Franken: Erinnerung an Tschernobyl hat keine Halbwertzeit

Von Judith Schumacher

i Die 88-jährige Henriette Maaskersting aus Franken hält noch immer Kontakt zu ehemaligen Kindern aus Belarus. Foto: Judith Schumacher

Angesichts des Kriegs in der Ukraine, die an Belarus, das ehemalige Weißrussland grenzt, ist es Henriette Maaskersting aus Franken, die 19 Jahre lang Motor des Vereins Kinder von Tschernobyl war, ein Bedürfnis, an die Folgen der Nuklearkatastrophe vom 26. April 1986 zu erinnern. Erinnerung hat für sie keine Halbwertzeit, wie der Zerfall von Atomen.