7000 Fans in Bonn: Greta van Fleet rocken auf dem KunstRasen

Von Thomas Kölsch

i Greta van Fleet bestehen aus Samuel, Joshua und Jacob Kiszka (von links) sowie Drummer Danny Wagner (hinten). Auf dem Bonner KunstRasen begeisterte die Band rund 7000 Fans mit ihrem rockigen Auftritt. Foto: Thomas Kölsch

An Greta van Fleet scheiden sich die Geister. Nicht so in Bonn. Dort sind die Fans vom Retro-Rock der Band rundum begeistert.