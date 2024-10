55-Jähriger aus Spessart wird vermisst: Er benötigt laut Polizei Hilfe

Der 55-jährige Oliver Harig ist verschwunden. Dieser wurde laut Polizei am 26. Oktober gegen 20.15 Uhr als vermisst gemeldet.

Der Vermisste verließ am Nachmittag die Wohnanschrift in Spessart in der VG Adenau. Er dürfte sich mit einem Peugeot Boxer, Lieferwagen, weiß, AW-BM 2000, fortbewegen, teilt die Polizei weiter mit.

Oliver Harig befindet sich in einer psychischen Ausnahmesituation und benötigt dringend Hilfe, heißt es weiter. Die bisherige Fahndung führte nicht zum Auffinden der Person. Die Beamten geben folgende Personenbeschreibung heraus: Beschreibung: 1,78 Meter groß, 84 Kilogramm schwer, kurze, grau melierte Haare, Dreitagebart, Tattoo „kleiner Stier“ auf dem linken Oberarm, Brille (Vollrand), türkisfarbene Fleecejacke, braune Arbeitshose, hellblaue Sicherheitsschuhe. red

Wer den Gesuchten antrifft, meldet sich bitte bei der Polizei in Adenau unter Tel. 02691/9250, der Polizei Mayen unter Tel. 02651/8010 oder jeder anderen Polizeidienststelle.