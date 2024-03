Plus Grafschaft 50 Jahre Grafschaft: Auftaktfeier zu entspannten Jubiläum Von Horst Bach i Zur Freude der Verantwortlichen gab es als Geburtstagsgeschenk der Gemeinde gut gefüllte Schatztruhen mit süßen Goldmünzen und obendrauf je Kindergarten 1000 Euro und für die Schulen jeweils 5000 Euro. Foto: Horst Bach Ein „Kind“ der 70er feiert Geburtstag: 50 Jahre Gemeinde Grafschaft – ein echtes Erfolgsmodell, das seinesgleichen sucht. Mit dem Blick auf den großen Geburtstag lehnt sich die Kommune ausnahmsweise mal zurück, entspannt ein bisschen und überlässt quer durchs Jahr die Feieraktivitäten maßgeblich den Grafschafter Ortsbezirken. Lesezeit: 3 Minuten

„Wie Sie wissen, wird dieses Jubiläum quer durch das Jahr gefeiert“. Groß, teuer, pompös war gestern – scheint über den Tellerrand geguckt nur das Motto so mancher Jubiläumsveranstaltung zu sein. Mitnichten so in der Gemeinde. Gleich geblieben ist aber dagegen die für die Grafschaft einmalige, lockere Atmosphäre. Im Klartext: Es ...