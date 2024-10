40 Musiker im Einsatz für den Wiederaufbau: Vier Konzerte sollen Menschen im Ahrtal Kraft geben

Verwandelt sich am Samstag in einen bunten Veranstaltungsort: der Platz vor der evangelischen Kirche in Ahrbrück. Ab 10.30 Uhr wollen die Musiker des Projekts „Kult(o)ur im Ahrtal“ mit munterer Musik begeistern und gleichzeitig seelische Unterstützung beim Wiederaufbau geben. Die Reisen ins Ahrtal übernehmen die Musiker, die aus dem gesamten Bundesgebiet kommen, selbst, ebenso Kost und Logis während ihrer Aufenthalte. Foto: Claudia Voß