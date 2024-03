Plus Koblenz/Sinzig

31-Jähriger soll in 47 Fällen mit Drogen gehandelt haben: Deal soll Verfahren am Landgericht Koblenz abkürzen

Von Marvin Conradi

i Derzeit muss sich ein 31-jähriger Angeklagter aus dem Landkreis Ahrweiler wegen mehrfachem Betäubungsmittelhandel am Landgericht Koblenz verantworten. Foto: Volker Hartmann/picture alliance / /dpa

In insgesamt 47 Fällen soll er unerlaubt mit Betäubungsmittelhandel in nicht geringer Menge gehandelt haben: Derzeit muss sich ein 31-jähriger Mann aus dem Landkreis Ahrweiler vor der 10. Strafkammer um Richterin Julia Rau verantworten. Am ersten Verhandlungstag stand neben der Anklageverlesung und einer Verständigung, dem sogenannten Deal, auch eine Gesetzesänderung im Mittelpunkt, die möglicherweise ab dem 1. April gültig ist.