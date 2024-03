Plus Koblenz/Sinzig

31-jähriger Sinziger vor Gericht: „Boston George“ gesteht mehrfachen Drogenhandel

Von Marvin Conradi

i Symbolbild: dpa Foto: dpa

Auch am zweiten Verhandlungstag muss sich ein 31-jähriger Mann aus Sinzig vor der 10. Strafkammer des Landgerichts Koblenz um Richterin Julia Rau verantworten. Der Tatvorwurf: In insgesamt 47 Fällen soll der Angeklagte in nicht geringer Menge gewerbsmäßig mit Betäubungsmitteln gehandelt haben. Während sich die Verfahrensbeteiligten bereits am ersten Verhandlungstag einig waren, dass man sich verständigen könnte, konnten am zweiten Verhandlungstag konkrete Zahlen genannt werden.