Plus Vallendar Zwei Milliarden Dollar an Investitionen: Start-ups von WHU-Absolventen auf Erfolgskurs Sie heißen Enpal, Flink oder Gropyus und sind als Start-ups in ihren Branchen enorm erfolgreich. Während Deutschland jüngsten Schätzungen zufolge gerade so um eine Rezession der Wirtschaft herumgekommen ist, befinden sich Gründungen von Alumni der WHU weiterhin auf kräftigem Wachstumskurs, teilt das WHU Entrepreneurship-Center mit.

Sie und zahlreiche weitere Unternehmen sind laut Mitteilung Bestandteil des Entrepreneurship-Ökosystems der WHU – Otto Beisheim School of Management, das im Jahr 2023 mehr als 2 Milliarden US-Dollar an Investitionen angezogen hat. „Trotz der schwierigen makroökonomischen Bedingungen sehen wir, dass die Unternehmen im Ökosystem der WHU weiterhin in der Lage ...