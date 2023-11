Es ist wieder Rudelsingzeit in Koblenz. In Güls im Café Hahn kamen Hunderte Menschen zusammen, um zu tanzen, Kontakte zu knüpfen und vor allem: miteinander zu singen. Was macht die Faszination an diesem besonderen Hobby aus? Was zieht Menschen zum „Rudelsingen“, die sonst sogar eher introvertiert sind? Die RZ hat nachgefragt – und mit Sängerinnen und Sängern vor Ort gesprochen.