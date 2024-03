Plus Mosel Zufall oder Problem: Wieso knallt es derzeit immer wieder im Schiffsverkehr auf der Mosel? Von Stefanie Braun i Nichts geht mehr: Ein Tankmotorschiff hatte sich am kürzlich bei Ediger-Eller festgefahren. Foto: Ulrike Platten-Wirtz Lesezeit: 2 Minuten Seit November häufen sich größere und kleinere Zwischenfälle mit Schiffen auf der Mosel. Bei gleich vier Havarien rammten sie Mauern, fuhren sich an Brückenpfeilern fest oder blockierten Schleusen. Nur Zufall oder gibt es hier ein tiefergehendes Problem? Die Rhein-Zeitung hat beim Wasser- und Schifffahrtsamt (WSA) in Koblenz nachgefragt.

Zunächst einmal: Ja, die Schiffshavarien häufen sich in diesem Winter, und es kommt einem nicht nur so vor, heißt es von Andreas Oberegger, dem Leiter des Fachgebietes Schifffahrt am Standort Koblenz des Wasserstraßen- und Schifffahrtamtes Mosel-Saar-Lahn. Und es gibt sogar einen Faktor, der mit ein Auslöser für dieses Phänomen sein könnte: ...