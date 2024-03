Plus Bendorf

Zehn Punkte für die Stadt Bendorf vorgestellt: Genossen starten optimistisch ins Wahljahr

Von Wolfgang Lucke

i Ein Zehnpunkteprogramm für die Stadt hat die Bendorfer SPD zum Wahlkampfauftakt vorgestellt. Mit von der Partie waren neben anderen Landesarbeitsminister Alexander Schweitzer (3. von rechts) und SPD-Landratskandidat Marko Boos (3. von links). Foto: Wlfgang Lucke

Mit guten Ideen für die Stadt und Geschlossenheit will die Bendorfer SPD in den Wahlkampf gehen. Unter dem Motto „Unsere zukunftsfähige und lebenswerte Stadt Bendorf“ hat der Vorstand des SPD-Stadtverbandes jetzt konkrete Punkte vorgestellt. Auch Verstärkung aus Mainz war mit dabei. Minister Alexander Schweitzer versicherte in seiner Rede, auch von der Landesebene aus den Bendorfer Wahlkampf nach Kräften zu unterstützen.