In der Stadtratssitzung in Koblenz am 1. Februar will ein Bündnis aus Fraktionen eine Resolution gegen rechtes Gedankengut verabschieden. Doch nicht alle Fraktionen im Rat tragen den Resolutionsentwurf vollends mit. Knackpunkt ist der Wortlaut. Oberbürgermeister David Langner bedauert die fehlende Geschlossenheit. Und hofft noch auf eine gemeinsame Lösung.