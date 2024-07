Plus Güls Wohnungsbrand in Güls: Keine Verletzten bei Feuer im Mehrfamilienhaus Von Kim Fauss i Foto: Kim Fauss Die Feuerwehr Kobenz ist am 19.Juli zu einem Wohnungsbrand in Güls ausgerückt. Das Feuer war im zweiten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses ausgebrochen. Der Brand wurde vollständig gelöscht, die Ursache sei noch unbekannt. Lesezeit: 1 Minute

In einem Mehrfamilienhaus in der Straße Am Turnerheim in Güls kam es am Morgen des 19. Juli zu einem Wohnungsbrand. Laut dem Zugführer der Feuerwehr Koblenz kam dabei keine Person zu schaden. Die Koblenzer Einsatzkräfte wurden gegen 10.15 Uhr informiert und zogen aufgrund einer starken Rauchentwicklung Verstärkung der Freiwilligen Feuerwehr ...