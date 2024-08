Wo man Wasserski auf der Mosel fahren kann: Unsere Reporterin hat den nassen Spaß in Koblenz getestet

Das Aufstehen beim Wasserski ist gerade am Seil hinter dem Boot gar nicht so einfach: Erst einmal muss die Körperspannung da sein, die Arme dürfen nicht angezogen werden, und dann zieht das Boot einen auch noch. An einer Stange nebendran ist das schon einfacher. Fotos: Kevin Rühle Foto: Kevin Rühle