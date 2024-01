Wieder Busstreik in Koblenz: Koveb kündigt Sonderfahrplan an

Erneut kündigt die Gewerkschaft Verdi wieder Streiks in den privaten Omnibusbetrieben in Rheinland-Pfalz an. Gestreikt wird von Donnerstag, 1. Februar, 20 Uhr, bis zum Dienstende am Freitag. Die Koblenzer Verkehrsbetriebe (Koveb) haben zumindest für den Freitag einen Sonderfahrplan angekündigt.

Am 1. und 2. Februar wird der Busverkehr auch in Koblenz wieder bestreikt. Foto: Koveb (Archiv)

Am Donnerstag werde der Fahrbetrieb in Koblenz ab 20 Uhr komplett eingestellt, „da eine Umstellung vom Regelbetrieb auf den Sonderfahrplan im laufenden Betrieb nicht möglich ist“, teilte die Koveb am Dienstag mit. Am Freitag sollen dank des Sonderfahrplans trotz Streik einige Buslinien fahren. Gefahren werden demnach die Busse der Linien 2, 3/13, 5, 6, 7, 8, 9, 10 und die E-Wagen des Schülerverkehrs. Die Beförderung der Schüler habe höchste Priorität, so die Koveb.

Nicht gefahren werden am Freitag die Linien 12, 4/14, 15, 16, 19, 26, 27, 29 sowie die Nachtbusse nach Mitternacht. Weitere Einschränkungen im Fahrtenangebot können an den Streiktagen nicht ausgeschlossen werden, kündigte die Koveb an. Geschäftsführer Hansjörg Kunz hält die Bestreikung des Koblenzer ÖPNV-Unternehmens derweil weiter für „ungerechtfertigt“. Für Mitarbeiter der Koveb gelten „bereits zahlreiche Sozialbausteine und ein übertariflicher Firmentarifvertrag“, äußerte sich Kunz.