Plus Koblenz Wie ein zarter Schleier aus Pastell: Neue Ausstellung von Andreas Bruchhäuser Von Alexander Thieme-Garmann i Andreas Bruchhäuser (Mitte) arbeitet als freischaffender Künstler und hat derzeit im Rhein-Museum die Ausstellung „Licht, Land, Fluss“. Bei der Eröffnung stand er Besuchern Rede und Antwort. Foto: Alexander Thieme-Garmann Großer Andrang herrschte am vergangenen Freitag im Ehrenbreitsteiner Rhein-Museum. Zur Eröffnung der Ausstellung „Licht, Land, Fluss“, die landschaftliche Werke des Malers Andreas Bruchhäuser zeigt, waren über einhundert Besucher erschienen. Dank seines Standorts und des fluvialen Schwerpunkts seiner Sammlung bildet das Museum die ideale Kulisse für die Bilderwelt des weit über Koblenz hinaus bekannten Künstlers. Lesezeit: 2 Minuten

Schließlich widmet sich der in Ehrenbreitstein wirkende und bei der Vernissage anwesende Bruchhäuser gerne landschaftlichen Motiven mit Bezug zum Rhein. Vorbei an Schiffen und Kähnen vergangener Jahrhunderte gelangt der Besucher zu den Ausstellungswänden mit über 30 Werken, allesamt entstanden in den letzten 15 Jahren. Dort erwartet ihn eine große Auswahl ...