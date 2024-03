Plus Koblenz

Wie die immer Erschöpften Kraft tanken: Zwei Frauen berichten aus ihrem Leben mit Long Covid

Von Matthias Kolk

i Sabine Staaden (links) und Angela Lohoff sitzen am Esstisch der Staadens in Boppard-Buchholz. Foto: Matthias Kolk

Vor genau einem Jahr gründeten Sabine Staaden und Angela Lohoff in Koblenz eine Selbsthilfegruppe für Menschen, die an Long Covid erkrankt sind. Aus eigener Betroffenheit. Im Interview mit der RZ sprechen sie über fatale Rehas, erbarmungslose Bürokratie, die heilende Kraft der Akzeptanz und darüber, wie der Einsatz für die Selbsthilfegruppe sie an Grenzen bringt.