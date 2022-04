Kastellaun/Hunsrück

Jugendliche zündeln in Kastellaun

Am heutigen Donnerstag zündeten gg. 11:30 Uhr mit hoher Wahrscheinlichkeit zwei Jugendliche im Alter von ca. 15-18 Jahren den Inhalt eines eisernen Mülleimers auf dem Busbahnhof der IGS in Kastellaun, Spesenrother Weg 49 an. Darüber hinaus gerät auch eine blaue Abfalltonne in einer unmittelbar angrenzenden Garage in Brand.