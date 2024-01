Das Fahrradparkhaus in der ehemaligen Post neben dem Bahnhof ist jetzt um eine Servicestation erweitert. Das gehört zu dem Komplettangebot, das von Anfang an für diesen Ort geplant war, sagte Baudezernent Bert Flöck am Freitagvormittag bei der offiziellen Eröffnung der Station mit Apfelschorle und Keksen in Fahrradform. Die wichtigsten Infos: