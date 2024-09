Plus Kattenes

Weinliebe in Kattenes: Die Majestäten für 2025 stehen in den Startlöchern

Von Erwin Siebenborn

i Angehende Weinmajestäten Foto: Erwin Siebenborn

In der Doppelgemeinde Löf-Kattenes feiert nicht nur jeder Ortsteil sein eigenes Wein- und Heimatfest, es residieren auch zwei Weinköniginnen zusammen mit ihren Prinzessinnen. Keine Frage: Solche Traditionen werden an der Mosel sorgsam gepflegt. Einen Ausblick auf's Weinfest-Jubiläum in 2025 gab es bereits jetzt.