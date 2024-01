Plus Güls Weinfreunde dürfen gespannt sein: Koblenzer 2023er-Jahrgang verspricht Genuss Herausfordernd und turbulent gestaltete sich das Weinjahr 2023. Die ersten Qualitätsprognosen über die noch im Fass reifenden Gewächse treffen die Winzer aus den weinbautreibenden Koblenzer Stadtteilen Güls, Moselweiß, Lay und Ehrenbreitstein traditionell beim „Schwörmontagstreff“ am Montag nach Dreikönig. Unsere Zeitung hat sich bereits in Kellern der „Arbeitsgemeinschaft Koblenzer Winzer“ über den „Neuen“ informiert. Von Erwin Siebenborn

Rebensaft entwickelt sich prächtig Trotz nicht leichter Geburt entwickelt sich „das Frühchen“ prächtig, würde man in der Sprache der Geburtskliniken sagen. „Frühchen“ deshalb, weil die Traubenlese in der Fläche und über fast alle Rebsorten hinweg schon ungewöhnlich früh in der ersten Septemberhälfte mit Macht einsetzte. Der Grund: Anhaltender Regen in Verbindung ...