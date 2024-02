Stellenweise aufgeheizt ist die Stimmung, als die Planer am Mittwochabend den Stand der Dinge in Sachen Südallee den mehr als 200 Zuhörern in der Aula des Max-von-Laue-Gymnasiums vorstellen. Keinen Tag zu früh: Am Montag beginnen die Baumfällarbeiten vor der Schule, danach geht es los.