Wegen Hochwasser: Schadstoffsammlung weicht von Neuendorf nach Wallersheim aus

Am Samstag, 6. Januar, hätten auf dem Kirmesplatz in Neuendorf eigentlich Elektrokleinteile und Schadstoffe abgegeben werden können. Wegen Hochwasser wird daraus nichts. Doch es gibt einen Alternativplan.

Elektrokleingeräte können am Samstag in Wallersheim abgegeben werden. (Symbolbild) Foto: Marijan Murat/picture alliance/dpa

Statt in Neuendorf werden das Schadstoffmobil und das Sammelmobil für Elektro-Kleinteile der Freiwilligen Feuerwehr Koblenz am Samstag von 8 bis 13 Uhr in Wallersheim im Bünenweg (vor der Sporthalle, gegenüber Fußballplatz) stationiert sein. Das teilte die Stadtverwaltung am Donnerstag mit.

Abgegeben werden können nur Elektro-Kleingeräte mit der maximalen Größe von 30 x 15 Zentimetern, also Bügeleisen, Toaster, Bohrmaschine oder auch Handys. Nicht angenommen werden Batterien und Akkus aller Art angenommen. Haushaltsübliche Batterien/Akkus von Koblenzer Privathaushalten bis maximal 500 Gramm werden aber bei der Schadstoffsammelstelle der Stadt Koblenz, Schlachthofstraße 34-44, angenommen.