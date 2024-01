Koblenz

Wegen Glätte und Schnee: Busbetrieb in Koblenz komplett eingestellt

Wegen Glätte hatten die Koblenzer Verkehrsbetriebe bereits am Mittwochabend ihren Busverkehr eingestellt. Am Donnerstagvormittag fahren in Koblenz weiterhin keine Busse. Der Schülerverkehr fiel komplett aus.