Wegen Bauarbeiten an Stützwand: Einfahrt nach Kobern-Gondorf wird gesperrt

An der Zu- und Abfahrtsrampe, die die B 416 mit der L 117 bei Kobern-Gondorf verbindet, sollen in den kommenden Monaten Bauarbeiten stattfinden. Teil dieser ist auch die Erneuerung der Mauer aus Naturstein und der Fahrzeugrückhaltung, hier noch in Form eines Geländers. Foto: Stefanie Braun