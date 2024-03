Plus Koblenz

Was müssen Hauskäufer derzeit beachten? Fünf Experten aus Koblenz und der Region geben Ratschläge

Von Katharina Güntner

i Rund 30 Aussteller geben bei der von der Rhein-Zeitung initiierten Immobilienmesse – hier 2023 – Einblicke in die Welt des Immobilienmarktes. Foto: Jannik Hammes Fotografie

Am Samstag öffnet die Rhein-Mosel-Halle wieder ihre Tore für die Koblenzer Immobilienmesse. Die Rhein-Zeitung hat im Vorfeld der Leistungsschau mit fünf Experten gesprochen. Sie bewerten den aktuellen Markt, geben Tipps und Hinweise für alle, die an Immobilien interessiert sind: Welche Chancen gibt es derzeit? Welche Herausforderungen? Was müssen Hauskäufer anno 2024 beachten?