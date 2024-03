Plus Koblenz

Was brauchen Obdachlose in Koblenz? Studierende haben nachgefragt

Von Katrin Steinert

i Christoph Schrat (rechts) lebt heute nicht mehr auf der Straße, aber er weiß noch ganz genau, wie es sich anfühlt. Über sein Leben hat er mit Arno Becker (links) ein Buch geschrieben und wird daraus beim Straßenfest „Gemeinsam unter freiem Himmel“ vorlesen. Vereine und Träger von Obdachlosenhilfen sowie Parteien freuen sich über interessierte Koblenzer. Studenten der Hochschule bieten Kinderunterhaltung an und haben das Sommerfest organisiert. Foto: Doris Schneider (Archiv)

Lara Thum hat sich als Studentin der sozialen Arbeit mit Menschen beschäftigt, die in Koblenz wohnungslos sind: Mit anderen Studierenden hat sie Obdachlose befragt und erfahren, was diese dringend brauchen, um einigermaßen zurechtzukommen. Nun gibt es zum Thema ein Straßenfest in Koblenz.