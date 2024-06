Plus Koblenz Während der Besitzer EM-Spiel schaut, stehlen dreiste Diebe in Koblenz teure Felgen von Sportwagen Von Doris Schneider i Auf Holzbalken und Steinen aufgebockt stand der Cupra am Morgen da. Der 22-jährige Autobesitzer ist total genervt: Rund 7000 Euro kosten die neuen Felgen, sagt er. Er will andere warnen, damit ihnen nicht Ähnliches passiert. Foto: Doris Schneider Es sieht schon ein wenig kurios aus: Da steht ein teurer Sportwagen auf der Parkfläche hinter dem Bauhaus an der B9, statt auf Reifen lagert das Auto auf Holzlatten und Steinen. „Die Leute halten an, machen Fotos und lachen“, sagt Autobesitzer Mihai Glavan. Ihm ist nicht nach Lachen zumute: Rund 7000 Euro wird es kosten, die Felgen und Reifen zu ersetzen, sagt der junge Mann genervt. Lesezeit: 2 Minuten

Vergangenen Mittwoch war er mit Freunden in der Shisha-Bar, die direkt am kleinen Bauhaus-Kreisel ist, man hat zusammengesessen und etwas getrunken. Dann ist die Truppe mit dem Auto eines Kumpels in die Stadt gefahren, um Fußball zu gucken. Den Wagen hat der 22-Jährige auf dem Parkstreifen stehen lassen, auf dem ...