Vorbereitungen auf der Koblenzer Schmidtenhöhe laufen: Sprengung der Weltkriegsbombe für 14.30 Uhr geplant

Bombe in Koblenz wird am Freitag kontrolliert gesprengt: Evakuierungsradius beträgt 500 Meter

Der Fahrplan für die kontrollierte Bombensprengung an diesem Freitag, 6. September, in Koblenz steht. Nach dem Abtransport des Relikts aus dem Zweiten Weltkrieg am späten Donnerstagabend von dem Fundort auf der Baustelle zwischen Kurfürstlichem Schloss und Pfaffendorfer Brücke soll die Bombe am Freitag auf der Koblenzer Schmidtenhöhe gesprengt werden.