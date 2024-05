Plus Koblenz

Von Leerständen und Chancen für Koblenz: RZ-Speeddating zum Thema Wohnraum und Handel

i Die Koblenzer Löhrstraße. Foto: Rico Rossival

Wie vielfältig das sein kann, was sich hinter dem kleinen Wort „Leerstand“ verbirgt, haben in Koblenz die vergangenen Monate deutlich gezeigt. Den Begriff der Leerstände nutzen die Menschen im öffentlichen Diskurs regelmäßig, wenn es um leer stehende Geschäfte in Innenstädten geht. Hiervon gibt es auch in Koblenz so einige.