Von der Mosel nach Berlin: Sternsinger aus Alken bei Kanzler Olaf Scholz

Die Sternsinger Johanna (17), Emma (16), Jakob (15) und Nils (14) aus der Gemeinde St. Michael in Alken an der Mosel haben das Bistum Trier beim Sternsinger-Empfang von Bundeskanzler Olaf Scholz vertreten.

Neben den vier Sternsängerinnen und -sängern aus Alken (Kreis Cochem-Zell) stellten sich zum Gruppenbild mit Bundeskanzler Olaf Scholz (Mitte) die Begleiterin der Jugendlichen, Anja Isaak (2. von rechts) auf sowie Pfarrer Dirk Bingener, Präsident des Kindermissionswerks „Die Sternsinger“ (rechts) und Domvikar Stefan Ottersbach, Bundespräses des Bundes der Deutschen Katholischen Jugend (links), auf. Foto: Ralf Adloff/Kindermissionswerk

Seit 1984 bringen die Sternsinger ihren Segen ins Bundeskanzleramt. Jeweils vier Königinnen und Könige aus den insgesamt 27 deutschen Bistümern repräsentieren dabei Kinder und Jugendliche. Die Aktion Dreikönigssingen wurde 1959 ins Leben gerufen.

Seither kamen rund 1,31 Milliarden Euro zusammen, mit denen Projekte für benachteiligte und Not leidende Kinder in Afrika, Lateinamerika, Asien, Ozeanien und Osteuropa gefördert wurden. Die Unterstützung erfolgt in den Bereichen Bildung, Ernährung, Gesundheit, Kinderschutz, Nothilfe, pastorale Aufgaben und soziale Integration. Es ist die weltweit größte Solidaritätsaktion von Kindern für Kinder.