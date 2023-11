Plus Koblenz Vom roten Ahorn bis zur robusten Zeder: Koblenz pflanzt und testet neue Baumarten im Stadtgebiet 177 Bäume werden in den kommenden Monaten im Koblenzer Stadtgebiet neu gepflanzt. Und zwar keine jungen Triebe. Der Eigenbetrieb Grünflächen- und Bestattungswesen bezieht ausgewählte, bis zu 40 Jahre alten Gehölze mit einem Stammumfang von bis zu 70 Zentimetern aus deutschen Baumschulen. Gepflanzt werden auch Sorten, die es so im öffentlichen Koblenzer Grün noch nicht gegeben hat.

Das Stadtbaummanagement will zum Beispiel mit weniger bekannten Baumarten aus Nordamerika testen, ob sie langfristig besser als andere Baumarten mit dem Koblenzer Stadtklima zurechtkommen. Als robuste Ergänzung zu Walnüssen werden Esskastanienbäume (botanischer Name: Castanea sativa) gepflanzt, so etwa in Kürze auf der Sportfläche des Freibades sowie auf Ausgleichsflächen. Maronenbäume gelten als ...