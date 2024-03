Plus Koblenz

Volkshochschule Koblenz erhöht Gebühren für Kurse: Dozenten bekommen mehr Honorar

Von Katrin Steinert

i Symbolbild: Die Volkshochschule in Koblenz zahlt Dozenten ab dem kommenden Jahr mehr Honorar. Foto: Sebastian Kahnert/picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild

Wer ab 2024 einen Kurs in der Volkshochschule Koblenz besuchen will, wird etwas mehr Geld dafür zahlen müssen. Für Kursteilnehmer eine leichte Kostensteigerung bedeutet, ergibt in Summe für die Dozenten spürbar mehr Honorar.