„Vielfalt Festival“ beginnt in Winningen: Veranstaltungsreihe des Evangelischen Kirchenkreises

Von Eva Hornauer

i Die evangelischen Kirche in Winningen. Fotografiert von Helmut Paasche aus Koblenz-Metternich. Foto: Helmut Paasche

Zum ersten Mal wird in der Region das „Vielfalt Festival“ angeboten. Die Auftaktveranstaltung findet in Winningen statt. Was sich dahinter verbirgt, hat Nico Sossenheimer im Interview erklärt.