Viele Konflikte zwischen Radfahrern und Fußgängern: Jetzt soll Kreuzung an der Uni Koblenz umgebaut werden

Die Kreuzung in Metternich in der Winninger Straße (B 416) an der Kurt-Schumacher-Brücke ist eine sehr belebte. Nicht zuletzt wegen der Nähe zum Campus der Universität Koblenz passieren sie tagtäglich tausende Autos, Fußgänger und Radfahrer. Um die Situation vor allem für die beiden letztgenannten Gruppen zu verbessern, will die Stadt die Kreuzung umbauen lassen.