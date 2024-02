Koblenz

Viel früher als geplant: Neuer Kreisverkehr an der Kurt-Schumacher-Brücke in Koblenz wird eröffnet

Ein doppelter Kreisverkehr soll die Verkehrssituation im Verwaltungszentrum Moselweiß in den Hauptverkehrszeiten verbessern. Die Bauarbeiten laufen seit etwas mehr als einem Jahr. Und man liegt besser in der Zeit, als erwartet, kündigte die Stadtverwaltung an. Die neue Verkehrsführung soll bereits am Donnerstag, 15. Februar, freigegeben werden, drei Monate früher als geplant.