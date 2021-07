Verspätete Feier zum Marienschule-Jubiläum

Unter den zahlreichen weiterführenden Schulen im KreisMayen-Koblenz, darunter sieben Gymnasien und zwei Integrierte Gesamtschulen, nimmt die Schön-stätter Marienschule in Vallendar einen ganz besonderen Platz ein. Und dies in zweifacher Hinsicht. Denn einerseits ist sie eine Schule, die bewusst das christliche Bekenntnis in den Vordergrund rückt. Und andererseits lernen an ihr nur Mädchen, sowohl im Gymnasium der Schönstätter Marienschule als auch in der dort seit 1991 bestehenden Realschule. In den letzten Tagen des Schuljahrs feierte die Schönstätter Marienschule nun ihren 75. Geburtstag, aufgrund der Corona-Pandemie ein Jahr verspätet, denn die Gründung der Schule erfolgte kurz nach Kriegsende 1945. Mütter baten damals die Schönstätter Schwestern, ihre Kinder zu unterrichten, unter anderem auch, weil die Verbindung nach Koblenz wegen der zerstörten Brücken gekappt war.