Verkehrsbehinderungen auf A48: Ein Lkw brennt zwischen Ochtendung und Polch

Dort brennt ein Lkw, gemeldet wurde dies gegen 17.45 Uhr. Der Transporter ist auf dem Seitenstreifen wegen eines technischen Defekts in Brand geraten, konnte aber schnell gelöscht werden. Wegen der Reinigungsarbeiten dauerte die Sperrung etwas länger an. Verletzt wurde zum Glück niemand, so die Polizei.

Der Verkehrsfunk meldet zudem auf der A 48 Richtung Dernbach zwischen Koblenz-Nord und Bendorfer Brücke Sichtbehinderung durch Nebel.