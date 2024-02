Verfolgungsfahrt mit der Polizei geliefert: 24-Jähriger flüchtet über A 48 nach Koblenz

Foto: Daniel Karmann/picture alliance/dpa

Wie die Polizei weiter mitteilt, sollte ein Autofahrer auf dem Rastplatz kontrolliert werden. Er missachtete jedoch die Anhaltesignale, beschleunigte dann stark und flüchtete in Fahrtrichtung Montabaur. Mit überhöhtem Tempo fuhr er von der A 48 auf die B 9 in Richtung Koblenz und anschließend über die Abfahrt Industriegebiet Kesselheim und den Wirtschaftsweg hinter dem Kinopolis in die Carl-Spaeter-Straße. Die Polizei konnte den 24-Jährigen schließlich in der August-Horch-Straße anhalten und einer Kontrolle unterziehen. Während der Verfolgungsfahrt touchierte der junge Mann vermutlich mit der linken Fahrzeugfront seines Wagens einen Bordstein, sodass das Auto leicht beschädigt wurde.

Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Koblenz 2 unter der Rufnummer 0261/103 29 11 in Verbindung zu setzen.