Vegane Ente oder Sushi mit Garnelenersatz: Revolutioniert „Project Vegan“ die Koblenzer Gastronomie?

Die Suche nach Gerichten in Restaurants kann für viele Veganer enttäuschend sein. Die Auswahl auf der Speisekarte sieht eher mau aus, besondere Gerichte fehlen oft vollständig. Dabei kann pflanzliche Ernährung so viel mehr als nur Salat und Gemüse. Genau das will das neue Restaurant Project Vegan an der Koblenzer Moselpromenade beweisen: Es ist nicht nur eine rein vegane Gastronomie, sondern verschmilzt mit der asiatischen Küche. Und das an einem Ort, der in Koblenz ins Auge sticht.