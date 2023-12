Unfallflucht zwischen Mülheim-Kärlich und Kaltenengers: Im Gegenverkehr Auto touchiert

Foto: Klaus-Dietmar Gabbert/picture alliance/dpa

Anschließend setzte der Unfallverursacher seinen Nach bisherigen Ermittlungen fuhr der Unfallverursacher in einem dunklen Pkw, von Kaltenengers kommend, in Richtung Mülheim-Kärlich. In Höhe der Eisenbahnbrücke fuhr er auf die Gegenfahrbahn, streifte laut Polizei seitlich den Wagen der Geschädigten, die in Richtung Kaltenengers fuhr, und beschädigte dabei den Außenspiegel. Weg fort. Die Polizei bittet Zeugen, vor allem den Fahrzeugführer der hinter der Geschädigten in Richtung Kaltenengers fuhr, sich bei der Polizei unter Tel. 02632/9210 oder per E-Mail an piandernach@polizei.rlp.de zu melden. red